Путин признал проблемы импортозамещения

России необходимо развивать собственные производственные мощности, которые позволят снизить зависимость от импорта, однако импортозамещение нельзя назвать панацеей. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин. Трансляцию мероприятия провел телеканал RT.

Глава государства назвал пандемию коронавируса доказательством эффективности политики развития собственного производства. Она позволила России избежать дефицита товаров в условиях, когда границы между странами оказались закрыты, а международные торговые отношения приостановлены.

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Вместе с тем Путин признал проблемы на таком пути, заметив, что невозможно полностью заместить товары из-за рубежа. В связи с этим глава государства призвал продолжать работать над улучшением делового климата в стране, поскольку это поможет привлечь новые инвестиционные проекты в конкретные области.

В ходе заседания президент призвал кардинально решить жилищный вопрос, что, по его мнению, возможно сделать даже в условиях невысокого экономического роста, и предложил определить общенациональные задачи на ближайшие десять лет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возникновения новых экономических трудностей в стране. Однако наиболее сложная фаза кризиса пройдена, отметил он.

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