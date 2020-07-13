Суд передал потомкам раджей храм с сокровищами на 22 миллиарда долларов

Верховный суд Индии передал потомкам раджей храм Падманабхасвами (штате Керала), где был найден клад с золотом и драгоценными камнями общей стоимостью более 22 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новым решением было отменено предыдущее постановление от 2011 года, по которому храм был отдан штату. Теперь потомки правителей княжества Траванкор создадут специальный комитет для сохранения сокровища. При этом они отметили, что сами не имеют права на золото, «принадлежащее богу».

Материалы по теме Золото Падманабхасвами В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии

Нынешнее здание храма Падманабхасвами построено в XVI веке. Столетиями купцы и раджи несли туда драгоценные подношения богу Вишну. До принятого решения храм находился под круглосуточной охраной 200 полицейских. Известно, что до сих пор вскрыты не все храмовые хранилища. Предполагается, что совокупная стоимость находящихся в храме сокровищ может достигать триллион долларов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru