Суд передал потомкам раджей храм с сокровищами на 22 миллиарда долларов

Верховный суд Индии передал потомкам раджей храм Падманабхасвами (штате Керала), где был найден клад с золотом и драгоценными камнями общей стоимостью более 22 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что новым решением было отменено предыдущее постановление от 2011 года, по которому храм был отдан штату. Теперь потомки правителей княжества Траванкор создадут специальный комитет для сохранения сокровища. При этом они отметили, что сами не имеют права на золото, «принадлежащее богу».
Нынешнее здание храма Падманабхасвами построено в XVI веке. Столетиями купцы и раджи несли туда драгоценные подношения богу Вишну. До принятого решения храм находился под круглосуточной охраной 200 полицейских. Известно, что до сих пор вскрыты не все храмовые хранилища. Предполагается, что совокупная стоимость находящихся в храме сокровищ может достигать триллион долларов.