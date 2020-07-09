В Индии задержали самого разыскиваемого преступника

Полиция Индии задержала самого разыскиваемого преступника страны Викаса Дубея. Его подозревают в убийстве восьми правоохранителей на прошлой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Преступника у входа в храм в городе Уджайн заметил местный торговец. Он вызвал полицейских, которые и задержали подозреваемого.

Власти Индии назвали Дубея самым разыскиваемым преступником страны. За информацию о его местонахождении пообещали награду в 500 тысяч рупий (475 тысяч рублей). Против него возбуждено 60 уголовных дел, в том числе за убийства, вымогательство и похищения людей.

На прошлой неделе в ходе перестрелки с его бандой погибло восемь сотрудников полиции, еще 12 получили ранения. Правоохранители прибыли в деревню округа Канпур в штате Уттар-Прадеш, чтобы арестовать Дубея, однако встретили сопротивление. Два близких соратника Дубея были убиты полицейскими в ходе перестрелок в разных районах страны.

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