Полиция обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах

Полиция Нидерландов задержала шестерых человек по подозрению в похищениях людей и нападениях после того, как в транспортных контейнерах были обнаружены камеры пыток. Об этом сообщает Sputnik News.

Операция прошла на голландско-бельгийской границе 22 июня после того, как правоохранители взломали переписку преступников, в которой они обсуждали план по захвату в заложники своих же подельников.

На размещенных в Сети фотографиях изображено стоматологическое кресло, инструменты, в частности, скальпели и плоскогубцы, наручники. Отмечается, что помещения были оборудованы шумоизоляцией. По информации полиции, устройства для пыток были обнаружены до того, как ими воспользовались.

Еще одно логово злоумышленников стражи порядка раскрыли в Роттердаме. Там было найдено 25 единиц оружия, снаряжение, полицейское обмундирование и около 24 килограммов экстази.

Согласно заявлению властей, шестерым преступникам предъявлены обвинения в планировании похищений людей, захвата заложников, вымогательствах и участии в преступной организации, двое из них также обвиняются в хранении оружия.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с волокитой в деле полицейских, которые пытали электрошокером многодетную мать Марину Рузаеву, но избежали наказания.

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