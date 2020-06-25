Пытки и смерть россиянина от рук полицейских оценили в 100 тысяч рублей

Суд в Нижнем Тагиле обязал МВД России выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда сестре россиянина Станислава Головко, который скончался от травм, полученных в отделе полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с «Зоной права».

Родственница погибшего требовала от министерства сумму в 35 раз больше, чем назначил суд. Сторона истицы будет обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

По словам адвоката, осенью 2017 года 41-летний Головко был задержан по подозрению в краже и доставлен в городской отдел полиции №17. Там его продержали три дня, после чего на скорой доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, где он скончался.

Судебно-медицинская экспертиза выявила на теле погибшего 23 раны от ударов тупым предметом, а также проломленную лобную кость, многочисленные кровоподтеки на руках и ногах. Бушмаков отметил, что сотрудники МВД нанесли мужчине около 30 ударов руками, ногами и «предметами, используемыми в качестве оружия», чтобы выбить признательные показания в преступлении, которого тот не совершал.

На суде трое полицейских отрицали свою причастность к преступлению. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК) и назначил судебные сроки от трех лет и двух месяцев до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима, а также лишил полицейских званий. Все трое были оправданы по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК).

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