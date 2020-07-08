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Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео

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Полиция Нидерландов смогла найти самодельную тюрьму с камерой пыток благодаря рассекреченной переписке из зашифрованной сети EncroChat. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, стражи порядка обнаружили на одном из телефонов, подключенных к сети, данные о «комнате для процедур» и ее фотографии, а также информацию о личностях потенциальных жертв. Их предупредили, а потому злоумышленники не успели использовать пыточную комнату до рейда полиции.

Сама камера попала на видео. Сообщалось, что она была сделана из звукоизолированных транспортных контейнеров на складе в деревне Воувсе-Плантаге (Wouwse Plantage) вблизи голландско-бельгийской границы. Внутри импровизированной камеры находились стоматологический стул, наручники, плоскогубцы и скальпели. «Эти инструменты, скорее всего, предназначались для пыток жертв или, по крайней мере, для оказания на них психологического давления», — заявил представитель голландской полиции.

Как сообщалось, по этому делу были арестованы шесть человек. Им предъявлены обвинения в планировании похищений людей, захвата заложников, вымогательствах и участии в преступной организации. Двое из них также обвиняются в хранении оружия.

Ранее в июле европейским спецслужбам удалось взломать EncroChat и тем самым получить доступ к «более чем 100 миллионам зашифрованных сообщений». Это позволило предотвратить похищение потенциальных жертв, изъять большие партии наркотических веществ и арестовать свыше 100 подозреваемых. Голландские правоохранители заявили, что теперь «международные коридоры по передаче наркотиков и отмыванию денег стали кристально-прозрачными».

Издание Vice отмечает, что непосредственно взламывать сеть и телефоны пользователей не пришлось. Правоохранители смогли внедриться к разработчикам EncroChat и воспользовались доступами для установки специального программного обеспечения, которое позволило им читать любые переписки. Отмечается, что в секретных чатах преступники из 140 государств, среди которых страны Европы и Ближнего Востока, обсуждали наркотические сделки, покупку оружия, заказные убийства и пытки.

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Предыстория: Полиция обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах
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