Более 20 человек погибли при вооруженной атаке на центр для наркозависимых

В результате вооруженной атаки на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых в мексиканском городе Ирапуато погибли 24 человека, еще семь получили ранения. Об этом сообщает издание Guanajuato Informa.

Как рассказал секретарь по общественной безопасности Педро Альберто Кортес Завала, инцидент произошел в среду, 1 июля. На место происшествия прибыли подразделения чрезвычайной гражданской обороны, пожарной охраны и Красного Креста в сопровождении полиции. Пострадавших госпитализировали. Личности 24 погибших пока не установлены.

По словам секретаря, учреждение ежедневно проверяется, однако преступники совершают нападения, когда представители властей уходят. Сейчас на место происшествия стянуты полиция, армия и национальная гвардия.

Ранее в Мексике арестовали наркобарона, который предположительно приказал казнить 43 студентов, пропавших без вести после того, как их остановили коррумпированные полицейские.

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