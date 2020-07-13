Кудрин назвал слабые места российской экономики

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал главные слабые места российской экономики. Его слова, сказанные в Совете Федерации на заседании Совета по развитию финансового рынка, приводит пресс-служба Счетной палаты.

Одной из основных проблем отечественной экономики Кудрин назвал доминирование госсектора и отдельных государственных институтов на финансовом рынке. Именно из-за этого Россия находится на 120-м месте в мире по устойчивости финансовой системы.

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Также негативно влияют недостаток финансовых инструментов, используемых для привлечения средств (недостаточно активное размещение акций), и пандемия коронавируса. Последняя, по словам Кудрина, чревата ростом числа невозвратных кредитов, долговой нагрузки, оттоком иностранных инвестиций, а также резким снижением прибыльности банков и ликвидности их активов.

«Один из рисков для финансовой системы — это, прежде всего, рост невозврата кредитов и обесценение залогов. И тем самым у нас может ухудшаться кредитный портфель», — отметил глава Счетной палаты.

Ранее Кудрин назвал текущее положение дел в российской экономике застоем, главной причиной которого стало отсутствие структурных и институциональных реформ.

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