На Дальнем Востоке занялись мегасайенс-установкой

На Дальнем Востоке занялись работой по созданию мегасайенс установки в рамках нацпроекта «Наука». Предложения по ней будут представлены уже к концу 2020 года, сообщила в понедельник, 13 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«До конца этого года мы представим Вам свои предложения о контурах того, как это должно выглядеть на Дальнем Востоке, но понимаем сейчас, что перспективы этой установки должны быть связаны с биоресурсами океана и с развитием всего того, что связано с этой сферой науки», — пояснила Голикова в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Она также добавила, что в настоящее время ведется работа по определению характеристик дальневосточной установки класса мегасайенс вместе со специалистами головной организации — НИЦ «Курчатовский институт».

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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