Раскрыта причина падения автобуса со школьниками в водохранилище

Водитель намеренно направил автобус со школьниками в ограждение, после чего машина опрокинулась в водохранилище в городе Аньшунь в китайской провинции Гуйчжоу. Эту причину раскрывает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что в день происшествия 52-летний водитель употреблял алкоголь. Полиция считает, что он совершил преступление «для создания резонанса».

Согласно результатам расследования, его мотивом было «недовольство жизнью и трудности с жильем». Мужчина жил в доме, арендованном работодателем. В июне он подписал соглашение о субсидировании переезда, однако обещанные средства так и не получил. Тогда водитель снова арендовал квартиру, однако вскоре оказалось, что здание собирались сносить.

Пассажирский автобус упал с моста в водохранилище города Аньшунь 7 июля. 21 человек погиб, еще 15 пострадали. В числе пассажиров были абитуриенты колледжа: они направлялись на вступительные экзамены. Из них как минимум трое ранены, а один — погиб.

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