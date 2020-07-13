Россияне нашли замену общественному транспорту

В России резко увеличился спрос на персональный электротранспорт, в котором на фоне эпидемии коронавируса покупатели нашли замену общественному транспорту, пишут «Ведомости» со ссылкой на крупных ретейлеров.

В магазинах электронной техники «М.Видео» и «Эльдорадо» рост продаж в июне в денежном эквиваленте составил порядка 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в штучном — 25 процентов. Среди техники наиболее востребованными оказались электросамокаты — плюс 77 процента, на втором месте по объему продаж гироскутеры и моноколеса — 22 процента, а на третьем электровелосипеды — 1 процент.

В интернет-магазине AliExpress ажиотаж наблюдался в мае, когда количество проданных электросамокатов увеличилось на 350 процентов по сравнение с апрелем 2020 года.

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По мнению гендиректора «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, такую тенденцию обеспечили несколько факторов. Во-первых, рост спроса на курьерские услуги и доставку на фоне карантина, из-за которого часть курьеров пересели на электротранспорт для удобства и сокращения времени доставки.

Во-вторых, электросамокаты часто используют для коротких поездок и развлечения, что особенно актуально за городом, например, для поездок в магазин.

Третьим фактором Бурмистров называет нежелание жителей крупных городов использовать общественный транспорт из-за вероятности заразиться коронавирусом, поэтому часть из них предпочли в качестве альтернативы электросамокаты.

Помимо этого, рост спроса обусловлен довольно привлекательной стоимостью конкретного вида транспорта, отмечают представители AliExpress.

Ранее в России увеличился спрос на велосипеды. В большинстве веломагазинов быстро их раскупили, из-за чего возникли сложности с новыми поставками, поскольку производители не были готовы к такому ажиотажу.

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