Полная женщина решилась «урезать» желудок ради внешности певицы Адель

Начинающая исполнительница из Англии решила сделать дорогостоящую операцию и «урезать» себе желудок ради сходства с британской певицей Адель. Об этом сообщает The Sun.

43-летняя Мария Херриот (Maria Herriott) заявила о своем желании прибегнуть к хирургическому вмешательству после того, как ей сказали, что ее фигура похожа на тело Адель до похудения.

Женщине весом 127 килограммов предстоит пройти через желудочное шунтирование — операцию по уменьшению органа. Соответственно, после периода восстановления количество поглощаемой ею пищи сократится. Стоимость процедуры составляет 11 тысяч фунтов стерлингов (979 тысяч рублей).

Материалы по теме Разрезающая красота Ужасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше

«Я взяла кредит на большую сумму, чтобы оплатить расходы. Надеюсь, что концерты, которые я отыграю после операции, принесут мне вдвое больше денег», — поделилась она.

По информации издания, несколько месяцев назад Херриот выступила в эфире британского телевизионного канала ITV, после чего подверглась критике со стороны зрителей за то, что ее внешность не соответствовала «звездной».

В мае фото сбросившей несколько десятков килограммов Адель в мини-юбке удивило фанатов. Так, певица поделилась снимком, на котором она запечатлена во дворе своего дома. Поклонники оценили кардинальные изменения во внешности британки, при этом некоторые не узнали ее на снимке. Как ранее писали СМИ, знаменитость сбросила 45 килограммов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!