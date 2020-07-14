49-летняя телеведущая вновь вышла на улицу в облегающем наряде без бюстгальтера

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) вновь прошлась по улицам Лондона в облегающем наряде без белья и подверглась критике. Ее фотографии публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость попала в объектив папарацци, когда направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне. Холден запечатлели в бежевом костюме, состоящем из пиджака и шорт, а также в белой футболке, ткань которой просвечивала ее грудь.

Фото опубликовано @theholdenites

На размещенных кадрах телеведущая держит в руках сумку люксового бренда Gucci в тон наряда. Из аксессуаров на ней — солнечные очки и часы. На ноги Холден надела замшевые сапоги розового оттенка.

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Читатели издания обругали Холден за чересчур откровенный внешний вид в комментариях под опубликованными снимками. «Как обычно привлекает к себе внимание», «Она специально расстегнула пиджак, чтобы все увидели ее соски», «У нее вообще есть бюстгальтер дома?», «Мне надоело смотреть на твои соски, Аманда» — высказывались пользователи.

В июне Аманда Холден также вышла в свет без нижнего белья и была пристыжена фанатами. Она прошлась по улицам Лондона в миди-платье с коротким рукавом бренда Maje. На фотографиях видно, что под нарядом звезды нет бюстгальтера. Поклонники Холден отругали ее за неприличный внешний вид.

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