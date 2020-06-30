Телеведущая вновь появилась в облегающем наряде без бюстгальтера и была обругана

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) вновь прошлась по улицам Лондона в облегающем наряде без белья и подверглась критике. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

Отмечается, что 49-летняя знаменитость направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM. Ее запечатлели в бежевом миди-платье с коротким рукавом бренда Maje за 185 фунтов стерлингов (15,9 тысячи рублей). На снимках видно, что под нарядом звезды нет бюстгальтера.

Фото опубликовано @theholdenites

На размещенных кадрах Холден также держит в руках клатч, а на ее ногах — туфли на каблуках в тон наряда. Из аксессуаров на телеведущей — солнечные очки с анималистичным принтом, золотое ожерелье и браслет.

Материалы по теме Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться

Читатели издания отругали Холден за неприличный внешний вид в комментариях под опубликованными снимками. «Пожалуйста, скажите ей, что нам надоело смотреть на ее соски», «Господи, надень уже бюстгальтер!», «Мне кажется, что у нее психическое расстройство. Адекватный человек не будет вести себя таким образом», «Женщина среднего возраста, которая всеми способами пытается привлечь к себе внимание», — высказывались пользователи.

19 июня поклонники раскритиковали телеведущую за неподобающий наряд. Папарацци сфотографировали Холден в белом длинном платье в горошек Fenn Wright Manson без нижнего белья. Знаменитость обругали в соцсетях ее за чересчур откровенный внешний вид.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!