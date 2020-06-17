Фанаты обнаружили нижнее белье под одеждой 49-летней телеведущей и удивились

Фанаты британской телеведущей Аманды Холден (Amanda Holden) обнаружили нижнее белье под облегающим топом на фотографии в ее Instagram-аккаунте. Свое удивление и шутки по поводу его наличия в гардеробе знаменитости они высказали в комментариях.

49-летняя Холден попозировала в плиссированной голубой юбке с цветочным принтом и белой футболке, через которую просвечивал бюстгальтер. На ней также были белые кеды с серебристой вставкой.

Поклонники телеведущей обратили внимание на ее бюстгальтер, поскольку за последнюю неделю она несколько раз появлялась на публике в обтягивающих нарядах без него. «Невероятно, ты надела бюстгальтер!» — воскликнул один. «Ты правда надела бюстгальтер, или мне кажется?» — поинтересовался второй. «Выглядишь прекрасно и наконец-то надела нижнее белье», — высказался третий.

11 июня Аманда Холден прошлась по улицам Лондона в облегающем платье бренда Zara и была обругана за отсутсвие бюстгальтера. Ее сфотографировали в туфлях на каблуках в тон наряда с клатчем Louis Vuitton в руках. «Я бы накинула пиджак, если бы мои соски так торчали», — поделилась своим мнением одна из фанаток.

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