Телеведущая вышла в свет в обтягивающем наряде без бюстгальтера и была обругана

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) прошлась по улицам Лондона в откровенном наряде бренда Zara и была раскритикована фанатами. Снимки появились на портале Daily Star.

Отмечается, что 49-летняя знаменитость направлялась на запись шоу в студию радиостанции Heart FM. Ее сфотографировали без бюстгальтера в обтягивающем миди-платье бежевого цвета с плиссированной юбкой. Холден также надела туфли на каблуках в тон наряда, в руках она несла клатч люксового бренда Louis Vuitton.

Фото опубликовано @theholdenites

Поклонники телеведущей обругали ее за чересчур откровенный внешний вид. «Ты не переживаешь, что в офисе станет слишком холодно?», «Я бы накинула пиджак, если бы мои соски так торчали», «Ты просто привлекаешь к себе внимание», «Мне кажется, что этот наряд выглядит очень дешево!» — комментировали они.

В мае Аманду Холден пристыдили за слишком глубокое декольте платья в эфире семейного шоу. Она вышла в свет в розовом наряде с цветочным принтом и глубоким декольте, почти обнажавшим ее грудь. «Это не то место, где надо показывать свою сексуальность, Аманда. Гадость», — написал один из пользователей сети.

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