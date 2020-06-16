49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке и смутила фанатов

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) задрала ногу, сидя в рабочем кресле, и смутила поклонников. Пост с таким кадром появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 16 июня.

В ролике 49-летняя знаменитость закидывает ногу на ногу и смотрит в объектив на фоне красной стены. Она одета в белую блузку, мини-юбку испанского бренда Zara и босоножки на высоких каблуках.

Некоторые фанаты не оценили поведение телеведущей. «Ты провоцируешь каждый день. Тот, кто позволяет себе такое на работе, явно ищет внимания. Надеюсь, твой муж не против», «Аманда, это просто неприлично в твоем возрасте», «Я знаю, что ты раскрепощенная женщина, но порой твои поступки нас смущают», — высказались они.

Материалы по теме Короче некуда Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить

Однако другие подписчики выразили свой восторг стройности Холден. «Вот это ноги!», «Ты такая стройная, молодец, что поддерживаешь себя в форме», «Красавица, так держать!» — делали комплименты в комментариях. Публикация собрала около 20 тысяч лайков.

В мае Аманду Холден пристыдили за слишком глубокое декольте платья в эфире семейного шоу. Она вышла в свет в розовом наряде с цветочным принтом и глубоким декольте, почти обнажавшим ее грудь. «Это не то место, где надо показывать свою сексуальность, Аманда. Гадость», — написал один из пользователей сети.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!