Известную телеведущую уличили в тяге к обнажающим плечо нарядам

Журналисты уличили известную британскую телеведущую Аманду Холден (Amanda Holden) в тяге к нарядам, обнажающим одно плечо. Об этом сообщает Daily Mail.

Работники издания обратили внимание на то, что 49-летняя знаменитость часто появляется на различных мероприятиях в платьях и комбинезонах с одним рукавом. Ее замечали в нарядах таких брендов, как Balmain, J'aton, Julien Macdonald и Phillip Armstrong.

Фото опубликовано @noholdenback

Оказалось, что асимметричный вырез на названных вещах переключает внимание публики с нижней части тела на лицо и плечи Холден. Кроме того, по ее мнению, обнаженная рука — один из способов выглядеть смело, но не слишком откровенно.

Фото опубликовано @noholdenback

Так, например, телеведущая публиковала на своей странице в Instagram снимок в розовом пиджаке на одно плечо бренда Lavish Alice. Помимо этого, в мае она посетила премьеру нового сезона шоу Britain's Got Talent в облегающем комбинезоне цвета фуксии такого же кроя.

17 июня поклонники Аманды Холден обнаружили нижнее белье под ее облегающим топом и выразили свое удивление в комментариях под фото. Она попозировала в голубой плиссированной юбке и белой футболке, через которую был виден бюстгальтер. Фанаты обратили внимание на ее бюстгальтер, поскольку за последнюю неделю она несколько раз выходила в свет без него.

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