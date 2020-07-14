Тысячи зловонных жуков выгнали женщину из дома

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В таиладской провинции Ангтхонг тысячи жуков сползлись в жилой дом и выгнали женщину на улицу. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

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56-летняя Сурин Йимламай (Surin Yimlamai) была в ужасе, когда многочисленные зловонные жуки наводнили ее дом. «Их было очень много. Я думала, не меньше миллиона», — утверждает она.

Женщина пыталась выгнать насекомых, но они сразу же возвращались. Не помогло и опрыскивание инсектицидом. Жуки игнорировали яд и продолжали прибывать.

Йимламай опасалась, что жуки могут оказаться ядовитыми. Чтобы спастись от неприятного запаха и укусов, ей пришлось перебраться к племяннице.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Утхайтхани в жилой дом также проникли зловонные жуки и выгнали семью на улицу. Нашествие насекомых началось после проливного дождя, который прошел 10 мая.

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