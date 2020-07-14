В США обнаружили зараженную бубонной чумой белку

Медицинские тесты подтвердили, что в американском штате Колорадо действительно обнаружили белку, зараженную бубонной чумой. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает New York Post.

Эта белка — первый зарегистрированный носитель чумы в городе Моррисон неподалеку от Денвера, столицы штата. Чума может передаваться людям через зараженных блох или питомцев. Кошки могут заразиться и даже умереть, собаки к чуме не восприимчивы, но могут переносить инфицированных паразитов.

Впрочем, как отмечают медики, при необходимых предосторожностях риск заражения крайне мал, не говоря уже о полноценной вспышке заболевания. Они рекомендовали местным жителям следить за контактами с дикими животными и обращаться к ветеринару при любых недомоганиях у домашних животных.

8 июля сообщалось, что в российских регионах, граничащих с Монголией, начали отлов грызунов для проверки — с той стороны границы зафиксирована вспышка бубонной чумы, связанная с сурками.

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