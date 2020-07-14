В России сотрудница офиса микрозаймов навешала кредиты на клиентов ради матери

В Новосибирске сотрудница микрофинансовой организации Яна Нечаева повесила десять кредитов на бывших клиентов и взяла деньги себе, чтобы спасти больную мать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Подсудимая незаконно использовала данные различных заемщиков, присвоив себе более 183 тысяч рублей. Это разные люди — пенсионеры, мужчины среднего возраста. И суммы разные, от 10 тысяч рублей», — рассказал изданию помощник прокурора Первомайского района Павел Фролов. По его словам, потерпевшим звонили коллекторы и требовали вернуть деньги, которые они не занимали.

Служба безопасности офиса микрозаймов проверила договоры «заемщиков» и обнаружила, что на них стоит подпись Нечаевой, которая имела доступ к сейфу для выдачи наличных. «Подозреваемая сказала, что незаконно оформляла кредиты и брала деньги из-за трудностей с деньгами в семье. Она одна воспитывает 15-летнюю дочь, к тому же мама сотрудницы микрозаймов тяжело болела. Деньги нужны были якобы на лечение», — сообщили изданию в правоохранительных органах.

Нечаева призналась в незаконном использовании чужих персональных данных и хищении на служебном месте. Первомайский районный суд назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, бывший работодатель потребовал взыскать с женщины 173 тысячи рублей.

Угрозы коллекторов, работающих на микрофинансовые организации, нередко становятся причиной самоубийства заемщиков. Так, в Ростовской области 67-летняя воспитательница детского сада города Шахты покончила с собой после угроз коллекторов. Три года назад женщина взяла кредит на пять тысяч рублей. По словам соседей, ей регулярно приходилось занимать у них деньги на еду. Также сообщалось о самоубийстве московского врача-гинеколога с 36-летним стажем работы, который совершил суицид после очередного звонка с угрозами от коллекторов. Медик брал кредит на развитие сельскохозяйственного бизнеса и оказался должен банкам девять миллионов рублей, но не мог совершать ежемесячные платежи из-за потери работы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!