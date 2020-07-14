Россияне назвали главные условия для перехода на работу к конкурентам

Большинство россиян (81 процент) оказались готовы перейти на работу в конкурирующую фирму из-за денег или лучших условий труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob, передает «Интерфакс».

Чаще всего поменять работу при таких обстоятельствах готовы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. Среди главных условий для ухода к конкурентам участники опроса называют высокую зарплату, близость к дому, возможность повышения должности, а также дополнительные льготы. Категорически отвергают возможность устройства в конкурирующую фирму только 5 процентов респондентов.

Опрос проводился среди трех тысяч граждан старше 18 лет в 463 населенных пунктах всех федеральных округов.

Ранее сообщалось, что россияне ждут снижения зарплат в среднем на 11 процентов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Справедливой называли зарплату в 59 тысяч рублей, тогда как в прошлом году зарплатные ожидания были выше: в среднем 66 тысяч рублей.

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