Россияне приготовились к снижению зарплат на 11 процентов из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование жизни».

В 2019-м году в ходе аналогичного опроса россияне в среднем по стране назвали справедливой зарплату в 66 тысяч рублей. Однако в этом году запросы упали до 59 тысяч рублей.

Больше всего, более чем на 21 процент, снизились зарплатные ожидания в Москве: с 99 тысяч рублей до 78. Также приготовились меньше получать жители Тюмени (52 тысячи рублей против 67 тысяч рублей годом ранее). Во Владивостоке считают справедливой зарплату в 64 тысячи рублей, однако в прошлом году хотели бы получать 77 тысяч рублей.

Только в двух городах России — Рязани и Набережных Челнах — жители ожидают увеличения зарплат. С прошлого года там подняли запрос на тысячу (до 61 тысячи рублей) и десять тысяч рублей (до 68) соответственно.

Материалы по теме Выйдут в плюс Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения

Различия по зарплате оказались зависимы от возраста. Молодежь в возрасте до 35 лет считает достойной оплату труда в 61 тысячу рублей, а люди старше 35 лет — в 56 тысяч рублей.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец рассказала, что пока трудно прогнозировать, по какому сценарию будет развиваться ситуация с зарплатами. По ее словам, особенно трудно дать прогноз в сфере малого и среднего бизнеса, где занято более четверти работающих. По ее словам, образованию, туризму, спорту, индустрии красоты будет нанесен существенный удар.

«На мой взгляд, если ситуация останется на прежнем уровне, то аналогичный опрос, проведенный в конце мая, показал бы в большинстве своем снижение ожиданий минимум до 20 процентов», — предположила эксперт.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович согласился с таким мнением. «В связи с этим для многих сохранение зарплаты на прежнем уровне является необходимым, а перспективы ее возможного снижения выглядят не столь пугающими. А необходимость увеличения доходов отходит на второй план. Другими словами, люди готовы зарабатывать меньше, но зарабатывать на постоянной основе. Основным страхом является потеря работы и риск ее долгого поиска», — заключил он.

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.

Общее количество средств, выделенных на помощь российской экономике в условиях распространения коронавируса, превысило два триллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!