Названы самые пострадавшие от коронавируса сферы экономики России

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал самые пострадавшие от коронавируса сферы экономики России. Об этом пишет ТАСС.

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По словам министра, ими стали сферы, в которых компании не имеют возможности работать в условиях введенных из-за пандемии ограничений. К ним относятся общепит, непродовольственная торговля, сфера услуг. Кроме того, одной из наиболее пострадавших сторон стал бизнес, связанный с автомобилями, сообщил Мантуров.

По последним данным, автодилеры могут работать только в 44 регионах страны, причем преимущественно речь идет о ремонте машин и торговле запчастями. Главная проблема заключается в том, что не все регионы готовы оперативно открыть автосалоны, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, пояснил глава Минпромторга.

Сферы общепита и авторетейл вошли в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Ранее дилеры предупреждали о вероятности массовых банкротств и обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить субсидии на выплату зарплат сотрудникам в размере минимального размера оплаты труда.

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