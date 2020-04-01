Российской отрасли предсказали «великую депрессию»

Ситуация вокруг коронавируса может спровоцировать «великую депрессию» в российской ресторанной отрасли. По оценке Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), не вернуться к работе могут 90 процентов заведений. Такое развитие событий предсказал президент ФРИО Игорь Бухаров, пишут «Ведомости».

В организации подсчитали, что в Москве и области закрыты для борьбы с распространением заболевания почти 15 тысяч ресторанов. Еще до закрытия, в марте, их выручка снижалась на 30-60 процентов по отношению к прошлому году.

К концу месяца выручка упала на 90 процентов. Продолжившие работу заведения пытаются покрыть издержки с помощью доставки, но сделать это удается лишь некоторым из них. Чтобы снизить убытки, заведения сокращают меню, если это возможно.

Опрошенные изданием рестораторы полагают, что средний и высокий ценовой сегмент не смогут поддержать существование в нынешних условиях. Ситуация с фастфудом выглядит лучше, хотя, по данным источника, сотрудничающего с агрегатором доставки, для работы навынос открыты порядка 70-75 процентов ресторанов McDonald’s, Burger King и KFC.

Ранее эксперты столичного отделения «Деловой России» предположили, что потерять работу в ближайшее время могут от 500 тысяч до миллиона москвичей, если городские власти не примут срочных мер. Пострадает в первую очередь сфера услуг, если не учитывать туризм. Только в общепите работают 400 тысяч человек.

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