Во Вселенной нашли гигантскую структуру

Ученые Института астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую космологическую структуру, названную Стеной Южного Полюса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Стена Южного Полюса располагается за сверхскоплением галактик Ланиакея, диаметр которого достигает 520 миллионов световых лет, и обвивает его полукругом. Самая плотная часть Стены, протянувшейся по небесной сфере на 200 градусов, находится в направлении Южного Полюса на расстоянии около полумиллиарда световых лет от Земли. Вдоль дуги галактики медленно перемещаются к Южному Полюсу, а оттуда — к сверхскоплению Шепли, которое является самым массивным сверхскоплением галактик в наблюдаемой Вселенной.

Стена Южного полюса столь же велика, как Великая стена Слоуна, одна из крупнейших космологических структур, известных во Вселенной, но находится ближе. Ее обнаружению мешало то, что она располагается в той области неба, где наблюдения затруднены из-за обширных газопылевых облаков. Однако исследователи выявили эту структуру по гравитационному воздействию, влияющему на скорости галактик.

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