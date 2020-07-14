Журналист описал способ раскрыть «военную тайну» без последствий для себя

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин описал способ раскрыть «военную тайну» без каких-либо негативных последствий для себя.

Журналист вспоминает, как, будучи сотрудником «Известий», в конце 1994 года был приглашен в Главный штаб Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), где ему «предложили написать» о модернизации стратегического ракетного комплекса «Тополь» — РТ-2ПМ2 «Тополь-М».

«А для того, чтобы мой материал получился глубоким и убедительным, мне предоставили все сведения, которые даже тогда, по моему мнению, составляли если не государственную, то военную тайну. Такой поистине сенсационной информации мне, полковнику, никогда не доводилось держать в руках», — пишет Литовкин.

По его словам, публикация была готова через пару дней, после чего была «представлена тогдашнему главкому РВСН генералу армии Игорю Сергееву. Она ему очень понравилась. Он подписал ее и разрешил опубликовать».

Соответствующая статья под названием «И все-таки мы делаем ракеты» была опубликована в газете 20 января 1995 года.

Журналист особо отмечает, что был приглашен в Главный штаб РВСН для освещения факта «модернизации» ракеты, а не создания «новой стратегической ракеты», что нарушало бы условия договора СНВ-1.

Литовкин пишет, что в своей публикации рассказал о некоторых основных характеристиках РТ-2ПМ2 «Тополь-М», однако умудрился «отличиться», указав в новой газетной публикации географические координаты ракетных шахт, что «было неправильно».

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В декабре 2018 года генеральный конструктор Московского института теплотехники, академик Российской академии наук, доктор технических наук, автор книги «Русь на колени не поставить…», создатель ракет РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и Р-30 «Булава-30» Юрий Соломонов заявил, что российское государство сформировалось вокруг Москвы, а не Киева или Великого Новгорода, поскольку она «была единственным населенным пунктом, где вече не было». «Я не хочу обобщать, но факт остается фактом: московская власть — это жесткая вертикаль, без советов с населением, с народом, как прорабатывать ту или иную линию поведения. Новгород, в конце концов, в книге это описано, свое величие как великого города утратил, включая и колокол. А вот в Москве как вече не было, так и нет. Были съезды партии, сейчас различные форумы очень локального, ограниченного характера», — заявил академик РАН.

По мнению доктора технических наук, Александр Невский «вопреки мнению его братьев, пошел на контакт с Ордой, если говорить на теперешнем сленге, "прогнулся" под Орду», однако «в результате этого "прогиба" он сохранил государство».

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