Воробьев дал поручение из-за надвигающихся дождей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил всем службам подготовиться к непогоде, которую прогнозируют синоптики. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 14 июля.

«В ближайшие несколько дней на западе Подмосковья ожидают сильные осадки, до 60 процентов от месячной нормы. Поручил всем службам вместе с главами и МЧС проверить инфраструктуру в первую очередь в городских округах Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна, Одинцово», — сказал он.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате разлива реки было эвакуировано более 50 человек, почти 30 приусадебных участков с частными домами оказались подтоплены, упали около 130 деревьев.

Воробьев объявил о выплатах компенсации всем пострадавшим от прорыва дамбы жителям.