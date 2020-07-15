Стало известно о пребывании принца Гарри в клинике для наркоманов

Принц Гарри употреблял наркотики и был частым гостем на вечеринках во время учебы в школе и однажды попал в клинику для наркоманов. Об этом стало известно изданию The Mirror.

По его данным, пока его старший брат принц Уильям готовился стать наследником британского престола, Гарри изо всех сил пытался найти свое место в королевской семье. Тогда же он начал часто употреблять алкоголь и наркотики вместо того, чтобы готовиться к выпускным экзаменам в старшей школе.

«Он сидел в баре на крыше, выпивал водку и курил в окружении великолепных блондинок», — рассказал источник издания. Также отмечается, что Гарри был частым гостем в пабах и нередко курил марихуану.

Когда Гарри было 16 лет, его отец принц Чарльз решил отправить его в клинику реабилитации наркоманов. Чарльз хотел рассказать своему сыну о том, что может произойти, если он не изменит свой образ жизни. Гарри отправился в клинику для наркозависимых на один день для того, чтобы пообщаться с одним из пациентов.

Отмечается, что даже во взрослом возрасте Гарри вел разгульный образ жизни: его нередко видели в ночных клубах и на вечеринках. Как считают источники издания, такое поведение Гарри может быть связано с тем, что он сталкивался проблемами, которые сильно отличались от тех, что были у его старшего брата. «Родиться младшим братом будущего короля Англии — очень трудное положение», — отмечает издание.

При этом родители Уильяма и Гарри старались воспитывать их одинаково и давать равные возможности. Однако отмечается, что некоторые члены королевской семьи были против этого.

Принц Гарри нередко попадал в поле зрения прессы из-за своего образа жизни. Так, его нередко замечали на вечеринках с актрисами и моделями. В возрасте 17 лет принц завоевал в британских СМИ репутацию «шального ребенка» — за разгульный образ жизни и ставшие известными случаи употребления марихуаны и алкоголя.

8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. С 1 апреля они перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

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