Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину

Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство. Об этом сообщается на сайте местного телеканала WMC 5.

3 июня 2019 года 59-летний Дэвид Хоул (David Hoal) взял ружье и заявил, что собирается покончить с собой. Его жена Элис (Alice) обратилась в службу экстренной помощи. Прибывший по вызову офицер Остин Уэгспак (Austin Waguespack) приказал Дэвиду бросить оружие и в считаные секунды выстрелил в него.

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«Гражданка Хоул позвонила по номеру 911 и сообщила, что ее муж находится в депрессии, что он психически нездоров, что он не принимает лекарства, что у него есть суицидальные наклонности, что в его руках оружие, что он хочет совершить самоубийство, — подчеркивает адвокат Элис Джеффри Розенблюм (Jeffrey Rosenblum). — Она никогда не говорила, что ее жизнь находится в опасности».

Адвокат отмечает, что днем ранее Элис уже вызывала полицию, опасаясь за суицидальные наклонности мужа. Однако патрульные заключили, что Дэвид не представляет никому угрозы.

Адвокат Эдвард Маккенни (Edward McKenney), представляющий интересы местной власти и офицера Уэгспака, утверждает, что 3 июля Дэвид подвергал опасности окружающих. «Полицейскому пришлось действовать оперативно», — заявила защита, добавив, что Дэвид мог в любую секунду застрелить офицеров или Элис.

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