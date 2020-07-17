Супруги попытались покончить с собой после избиения полицейскими

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В индийском штате Мадхья-Прадеш супруги из бедной касты далитов попытались покончить с собой после того, как их палками избили шесть полицейских, уничтоживших также все посевы на территории их сельского хозяйства и незаконно выселивших их из жилья. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Daily Mail.

Массовое избиение произошло во вторник, 15 июля. Супругов и остальных местных жителей хотели прогнать с этих земель ради строительства колледжа. После попытки суицида мужчину и женщину госпитализировали.

Потерпевшие просили полицейских подождать несколько месяцев, пока не созреет урожай, который они могли собрать. «Они умоляли полицию не уничтожать их посевы, так как они были в долгах, но полиция не слушала их», — пояснил знакомый избитых супругов.

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«Заставить пару совершить попытку самоубийства, повредив их посевы... Это самое жестокое и постыдное, что могло произойти», — рассказал политический лидер касты Кумари Майавати.

«Правительство должно предоставить этой паре дом и работу, чтобы они могли кормить своих детей и не умереть от голода», — сказал правозащитник далитов Рам Пракаш Шарма.

Правительство штата Мадхья-Прадеш начало разбирательство, выясняются обстоятельства произошедшего. Шестерых полицейских, причастных к избиению, отстранили от службы и позже уволили.

В Индии с 1955 года запрещена дискриминация людей по кастовому признаку, но исторически сложившееся разделение «бедных и богатых» все равно осталось. По этой причине низшим кастам сложнее получить образование, место на работе, а также жилье. Более половины всего населения страны, относящееся к бедным кастам, не имеет собственной земли.