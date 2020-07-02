Индиец на свадьбе заразил коронавирусом 100 человек и умер

Индиец на собственной свадьбе заразил коронавирусом 100 человек и умер через два дня. Как сообщает The Indian Express, именно торжество стало самым большим очагом инфекции в штате Бихар.

Свадьба, женихом на которой был 30-летний мужчина, состоялась 14 июня в городке Палиганж в округе Патна. Туда индиец специально приехал из города Гургаон возле столицы Нью-Дели, где работал.

Как сообщается, изначально мужчина чувствовал себя здоровым, однако к дню свадьбы у него поднялась температура. Он настаивал на переносе мероприятия, однако главы обеих семей выступили против такой идеи из-за огромных финансовых потерь. Родные были убеждены, что в их сельских районах появление коронавируса практически невозможно. В итоге свадьба прошла в назначенный день, на ней присутствовали более 350 гостей.

Через два дня после церемонии состояние мужчины ухудшилось. Родные повезли его в больницу, однако он скончался по пути. Его кремировали без проведения тестов. Затем кто-то сообщил о произошедшем властям. В итоге всех гостей протестировали на коронавирус: положительным тест оказался у примерно 100 человек, некоторые из них заразили и других.

В штате Бихар в общей сложности насчитываются почти 10 тысяч заразившихся, из которых почти 80 процентов уже выздоровели. В целом в Индии число зараженных коронавирусом превысило 600 тысяч человек, из них погибли 17,8 тысячи.

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