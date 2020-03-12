Адвокат заразил коронавирусом 50 человек в Нью-Йорке

Адвокат из пригорода Нью-Йорка с коронавирусом заразил 50 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Известно, что 50-летний мужчина, работающий около центрального вокзала в Нью-Йорке, стал первым заразившимся коронавирусом в городе. Он имеет другое респираторное заболевание, что сделало его более уязвимым для инфекции. Спустя два дня после выявления болезни у адвоката, коронавирус был подтвержден в его семье — у сына, жены, дочери, а также у соседа, который отвозил его. Еще через день, 5 марта, коронавирус нашли у восьми других человек, контактировавших с первым заболевшим, 6 марта — у членов еврейской общины, в которой он состоял, двух его друзей и обслуживавшего его персонала в баре. 7 марта коронавирус подтвердился уже у 23 других людей, которые жили недалеко от адвоката, еще 12 случаев зафиксировали 8 марта. Всего к 10 марта в Нью-Йорке было выявлено 108 случаев.

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Ранее стало известно, что США с 13 марта вводят запрет на въезд из Европы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Отмечалось, что ограничение будет действовать 30 дней и распространится в том числе и на граждан США, посещавших страны Шенгенской зоны за последние две недели. По словам американского лидера, подобное решение связано с тем, что Евросоюз не смог принять эффективных мер для предотвращения распространения вируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,6 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В США вирус выявлен более чем у 1,3 тысячи человек.

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