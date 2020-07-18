Российская рок-группа «Машина времени» устроит концерт на парковке спортивного комплекса «Лужники» для автомобилистов. Об этом в субботу, 18 июля, сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте».

«И это еще не все: вместе с легендарной рок-группой на сцену выйдут настоящие блюзмены — Сергей Воронов и The CrossroadZ», — указано в сообщении.

Концерт начнется в 20:00. Он пройдет в рамках проекта Live & Drive — серии летних мероприятий, во время которых выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей. Такие меры приняты из-за пандемии коронавируса ради соблюдения социальной дистанции. Звук с концертов будет транслироваться через FM-приемники.

Ранее концерты на парковке устроили Леонид Агутин и вокалистка рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина, которая исполнила свои главные хиты.