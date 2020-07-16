Вокалистка рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина споет на парковке спортивного комплекса «Лужники» для автомобилистов. Об этом сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте».

Исполнительница устроит концерт «#НочныеСнайперы», на котором исполнит свои главные хиты. Арбенина примет участие в проекте Live & Drive — серии летних мероприятий, во время которых выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей. Такие меры приняты из-за пандемии коронавируса ради соблюдения социальной дистанции. Звук с концертов будет транслироваться через FM-приемники.

Концерт Арбениной состоится 17 июля, билеты можно приобрести на сайте.