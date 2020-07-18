Стало известно об отслеживании телефонов в России американскими исследователями

Американские исследователи из Университета штата Миссисипи отслеживали сигналы нескольких мобильных телефонов в России, в том числе находившихся около поселка Ненокса рядом с полигоном Минобороны. Об этом стало известно американскому изданию The Wall Street Journal.

В материале утверждается, что группа исследователей следила за передвижением владельцев нескольких телефонов, которые находились в Неноксе на следующий день после взрыва на полигоне Минобороны. Позже устройства переместились в Москву, Санкт-Петербург, а также на закрытые объекты в районе Архангельска и Северодвинска.

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Отмечается, что отслеживание GPS-координат проводилось в рамках проекта, спонсируемого Пентагоном.

В октябре 2019 года американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации. По ее словам, дипломаты получили разрешение на поездку в Архангельск, однако на машине доехали до Северодвинска, где пересели на электричку до населенного пункта, рядом с которым находится испытательный полигон. На станции их остановили полицейские.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что сотрудники американского посольства путешествуют по России, чтобы лучше ее понять.

Под Северодвинском, который является режимной территорией, расположен поселок Ненокса — ближайший населенный пункт к полигону Минобороны, где в августе 2019 года произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Кроме того, в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России.