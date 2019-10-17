Дипломатов США обвинили в тайных поездках по России

Сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в этой связи ситуация со снятием с поезда трех американцев в Северодвинске вполне рутинная: «Американские военные дипломаты (...) полностью пренебрегают требованиями нотификации». Захарова подчеркнула, что наличие закрытых зон — обычное дело для любой страны.

В ведомстве также рассказали, что сотрудники военного атташата получили разрешение на поездку в Архангельск, однако на машине доехали до Северодвинска. Оттуда они на электричке поехали в населенный пункт, рядом с которым находится испытательный полигон. Там их на станции остановили полицейские.

«Поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, (...) американцам предложили той же электричкой отбыть назад. Они так и поступили», — рассказала Захарова. Представитель МИД добавила, что американцев не задерживали: они уехали из Северодвинска на своей же машине и уже могут быть в Москве.

Ранее в МИД анонсировали ноту протеста из-за инцидента.

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Американцев обнаружили в поезде 14 октября. По данным СМИ, речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также военном атташе по фамилии Данн. Всех троих подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране. Согласно КоАП, наказанием может быть штраф в размере до 5 тысяч рублей, а также выдворение за пределы государства.

Под Северодвинском, который является режимной территорией, расположен поселок Ненокса, являющийся ближайшим населенным пунктом к полигону Минобороны, где в августе произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Кроме того, в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России.

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