США рассказали о поездке обнаруженных в Северодвинске сотрудников посольства

Сотрудники посольства США в России, обнаруженные на железнодорожной станции в Северодвинске, находились в официальной поездке, о чем они уведомляли Минобороны России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря американской дипмиссии Ребекку Росс.

«Дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке министерство обороны», — подчеркнула собеседник агентства.

Сообщалось, что обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства США притворялись грибниками. По данным Telegram-канала 112, американские военные дипломаты вызвали подозрение у полицейского на вокзале. Предположительно, они возвращались из поселка Ненокса.

По информации РЕН ТВ, речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также военном атташе по фамилии Данн. Американцев обнаружили 14 октября в поезде, с которого в итоге сняли. Они не предоставили необходимые документы для пребывания в этом городе.

Всех троих подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране. Согласно КоАП, данное нарушение влечет наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также выдворение за пределы государства.

Под Северодвинском, который является режимной территорией, расположен поселок Ненокса, являющийся ближайшим населенным пунктом к полигону Минобороны, где в августе произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Кроме того, в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru