Обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства США притворялись грибниками

Трое сотрудников посольства США в России, обнаруженные на железнодорожной станции в Северодвинске, притворялись грибниками. Об этом в среду, 16 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, американские военные дипломаты вызвали подозрение у сержанта полиции на вокзале.

Ранее стало известно, что речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также военном атташе по фамилии Данн. Американцев обнаружили 14 октября в поезде, с которого в итоге сняли.Они предоставили необходимые документы для пребывания в этом городе.

Всех троих подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране. Согласно КоАП, данное нарушение, влечет наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также выдворение за пределы государства. Отмечается, что Северодвинск является территорией, где регламентировано пребывание иностранцев.

Под Северодвинском расположен поселок Ненокса, являющийся ближайшим населенным пунктом к полигону Минобороны, где в августе произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Кроме того, в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru