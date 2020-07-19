Умер писатель Хуан Марсе

Испанский писатель Хуан Марсе умер в возрасте 87 лет в Барселоне. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на литературное агентство Carmen Balcells.

Хуан Марсе — писатель «поколения пятидесятых годов», получивший известность после гражданской войны в Испании. Среди его романов выделяют «Последние вечера с Тересой», «Темную историю кузины Монтсе», «Любовные песни в клубе Лолиты». Писательскую манеру Хуана Марсе отличает ироническая игра, граничащая с сатирой.

Кроме того, на его счету множество рассказов, очерков и книг для детей.

Часть произведений Марсе была экранизирована. За книгу под названием «Чары Шанхая» он удостоился Национальной премии критики. В 2008 году писатель стал обладателем Премии Сервантеса — самой престижной награды в области литературы на испанском языке.