Умер писатель Карлос Руис Сафон

Испанский писатель Карлос Руис Сафон скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 18 июня.

Отмечается, что перед смертью автор боролся с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали ему колоректальный рак.

Карлос Руис Сафон наиболее известен по роману-бестселлеру «Тень ветра», который был переведен более чем на 30 языков и издан более чем в 40 странах мира тиражом свыше десяти миллионов экземпляров. Он также написал книги «Игра ангела», «Узник неба», «Владыка Тумана», «Марина», «Лабиринт призраков» и «Сентябрьские огни».

Ранее в пятницу стало известно, что советский и российский писатель-фантаст Святослав Логинов был госпитализирован с коронавирусом в Санкт-Петербурге. 68-летний автор болел дома, однако позже его решили поместить в больницу, подробности о его состоянии не раскрывались.