Умер литературовед Лев Мнухин

Фото: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Российский литературовед и писатель Лев Мнухин умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Роспечати.

Отмечается, что смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. Другие подробности не сообщаются.

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский назвал Мнухина подвижником, бесконечно преданным русской культуре и интеллигенции. «Мы бесконечно скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близким», — сказал он.

Лев Мнухин известен как исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой и историк Русского зарубежья. За свою карьеру написал более 200 статей, книг и научных трудов. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры, заслуженный работник культуры.