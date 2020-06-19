Советский и российский писатель-фантаст Святослав Логинов госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщил его коллега Сергей Неграш во «ВКонтакте».

Подробности о состоянии автора не уточняются. Как отмечает «Российская газета», Логинов болел дома в Санкт-Петербурге, однако позже его решили госпитализировать в больницу №122.

«Пусть быстрее выздоравливает! Он еще "Мир Умирающей Магии" не дописал, последний фрагмент остался!» — заявил Неграш.

Логинову (настоящая фамилия Витман) 68 лет. Он написал такие романы, как «Многорукий бог далайна», «Черная кровь», «Черный смерч» и «Свет в окошке».

В апреле актриса Рита Уилсон, которая вместе с мужем Томом Хэнксом переболела COVID-19, рассказала о последствиях лечения. Она заявила, что у нее возникли побочные эффекты: «Очень сильная тошнота, головокружение. Мои мышцы будто превратились в лапшу, поэтому я вообще не могла стоять».

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