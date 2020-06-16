Рэпер рассказал об отказавших почках после лечения от коронавируса

Американский рэпер и продюсер Брэд Терренс Джордан, более известный как Scarface, рассказал об отказавших почках после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает FOX 5 DC.

Хип-хоп-артист начал чувствовать недомогание 7 марта, а уже к 15 марта был сильно болен. Страдающий астмой музыкант провел в больнице три недели и думал, что умрет.

Он пояснил, что с момента заражения прошло два месяца, но его организм по-прежнему не восстановился до конца. «Сначала COVID-19 атаковал мои легкие, а затем почки. Теперь легкие в порядке, но почки так и не восстановились», — отметил Scarface. Он пояснил, что ему каждый день приходится проходить процедуру диализа.

«Я все еще немного слаб. У меня все еще не до конца вернулись вкус и обоняние. Но я рад, что остался жив», — добавил рэпер.

В апреле актриса Рита Уилсон, которая вместе с мужем Томом Хэнксом переболела COVID-19, рассказала о последствиях лечения. Она заявила, что у нее возникли побочные эффекты: «Очень сильная тошнота, головокружение. Мои мышцы будто превратились в лапшу, поэтому я вообще не могла стоять».

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