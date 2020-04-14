Рэпер помолился о смерти врагов от коронавируса и был осужден

Американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, более известный как Gucci Mane, помолился о смерти врагов от коронавируса и был осужден пользователями сети. Скандальное высказывание он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
«Я молюсь, чтобы те, кто ненавидит меня, умерли от коронавируса», — написал артист в день празднования Пасхи в США.
Многих фолловеров возмутило то, как музыкант относится к пандемии, а также тот факт, что он позволил себе подобные слова в религиозный праздник. «В пасхальное утро? Не может быть, чтобы такое было у тебя на уме. Наши враги — лишь отражение тех вещей в нас, которые мы ненавидим больше всего», — отреагировал в комментариях британский предприниматель Найтан Джонс.
«Чувак, ты нуждаешься в онлайн-посещении церковной службы и объятиях. Ты выбрал худшее время для такого твита, ведь есть люди, которые сейчас на самом деле оплакивают своих близких, которых они потеряли из-за вируса. Плохой поступок большого друга», — ответил боец MMA Джеральд Харрис.
Другие юзеры напомнили Gucci Mane, что он и сам может стать жертвой COVID-19, а также указали на то, что никому не стоит желать смерти.
В марте американская актриса и певица Ванесса Хадженс тоже разозлила пользователей неосторожными высказываниями о коронавирусе. «Это вирус. Я типа понимаю и уважаю это, но в то же время, даже если все его подхватят, то да, люди умрут, и это ужасно. Но это же неизбежно?» — сказала артистка. Позднее она извинилась за свои слова.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения