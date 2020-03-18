Актриса заявила о неизбежности смерти от коронавируса и стала объектом ненависти

Американская актриса и певица Ванесса Хадженс заявила о неизбежности смерти от коронавируса и стала объектом ненависти. Она высказалась о вспышке COVID-19 в Instagram-stories, а позднее запись ее монолога была опубликована в Twitter.
«Это вирус. Я типа понимаю и уважаю это, но в то же время даже если все его подхватят, то да, люди умрут, и это ужасно. Но это же неизбежно?» — сказала артистка, добавив, что, возможно, ей не стоило этого говорить.
В социальных сетях Хадженс раскритиковали за комментарии по поводу коронавируса, обвинив в равнодушном отношении к серьезной проблеме. Ей пришлось извиниться.
«Я понимаю, что мои слова звучали пренебрежительно и совсем не соответствовали ситуации в стране и мире. Это стало знаком того, какое значение имеют мои слова, сейчас, как никогда. Желаю всем оставаться здоровыми в это безумное время», — написала знаменитость в своем Twitter-аккаунте.
31-летняя Ванесса Хадженс известна по таким фильмам, как «Страшно красив», «Запрещенный прием», «Классный мюзикл», «Отвязные каникулы», «Мачете убивает» и «Мерзлая земля».
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения