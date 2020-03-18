Актриса заявила о неизбежности смерти от коронавируса и стала объектом ненависти

Американская актриса и певица Ванесса Хадженс заявила о неизбежности смерти от коронавируса и стала объектом ненависти. Она высказалась о вспышке COVID-19 в Instagram-stories, а позднее запись ее монолога была опубликована в Twitter.

«Это вирус. Я типа понимаю и уважаю это, но в то же время даже если все его подхватят, то да, люди умрут, и это ужасно. Но это же неизбежно?» — сказала артистка, добавив, что, возможно, ей не стоило этого говорить.

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В социальных сетях Хадженс раскритиковали за комментарии по поводу коронавируса, обвинив в равнодушном отношении к серьезной проблеме. Ей пришлось извиниться.

«Я понимаю, что мои слова звучали пренебрежительно и совсем не соответствовали ситуации в стране и мире. Это стало знаком того, какое значение имеют мои слова, сейчас, как никогда. Желаю всем оставаться здоровыми в это безумное время», — написала знаменитость в своем Twitter-аккаунте.

31-летняя Ванесса Хадженс известна по таким фильмам, как «Страшно красив», «Запрещенный прием», «Классный мюзикл», «Отвязные каникулы», «Мачете убивает» и «Мерзлая земля».

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