Президент России Владимир Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Глава государства пообещал, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

С предложением перенести мероприятие ранее выступил народный артист СССР и сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой.

В этом году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-режиме в День Победы. В нем приняли участие три миллиона человек, еще 25 миллионов посмотрели трансляцию.

Из-за коронавируса также пришлось перенести парад Победы. Мероприятие прошло 24 июня.