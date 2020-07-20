Следствие решило отпустить арестованного администратора «Омбудсмена полиции»

В Москве следствие решило отпустить на свободу администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом в понедельник, 20 июля, со ссылкой на адвоката Максима Пашкова сообщает РИА Новости

По словам защитника, следствие изменило объем обвинения, а потому меру пресечения в виде заключения под стражу сочли нецелесообразной. Соответствующее постановление вынесено и направлено во ФСИН. Худяков выйдет на свободу в течение нескольких дней.

Игорь Худяков долгое время был администратором сообщества «Омбудсмен полиции», созданного бывшим сотрудником МВД Владимиром Воронцовым. В отношении последнего возбуждены и расследуются сразу три уголовных дела о вымогательстве, порнографии и распространении фейка о коронавирусе. Он был арестован и отправлен в СИЗО. Воронцов не признает вину ни по одному из этих дел.

Создатель паблика долгое время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.

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