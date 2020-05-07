Создателя паблика «Омбудсмен полиции» уличили в рэкете полицейского из мести

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова уличили в рэкете полицейского из мести: он распространил интимное фото кадровика после неудачного трудоустройства в полицию Московского метрополитена. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает «Коммерсантъ».

После увольнения из управления МВД по Юго-Западному округу Москвы в 2017 году Воронцов пытался устроиться на службу в полицию метрополитена и обратился за помощью к знакомому из отдела кадров. Тот обещал помочь, но, когда выяснилось, что Воронцов активно занимается развитием паблика о работе правоохранительных органов, в трудоустройстве ему было отказано. Тогда, по версии издания, он решил отомстить кадровику, получив его интимную фотографию и распространив ее в социальных сетях. В этом ему помогала знакомая из полиции, которая и вела переписку, убеждая мужчину прислать свою обнаженную фотографию в полный рост. За удаление изображения Воронцов запросил с кадровика 300 тысяч рублей, но у того оказалось лишь 30 тысяч рублей.

Создатель «Омбудсмена полиции» не признал вину в вымогательстве денег, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, после допроса планируется очная ставка с потерпевшим.

Как уточняет «Коммерсантъ», об этой истории еще в 2017 году в полицию сообщил анонимный источник, представившийся помощником Воронцова, однако ход делу дали только сейчас, на фоне другого уголовного дела — по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации»). Воронцова обвиняют в распространении фейка о коронавирусе: в его паблике была опубликована статья, в которой говорилось о 70 процентах заболевших курсантах в институте ФСБ в Петербурге.

По данным издания, Воронцова в настоящее время проверяют сотрудники управления собственной безопасности МВД на причастность к совершению еще нескольких преступлений.

Его задержали утром 7 мая в его московской квартире.

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