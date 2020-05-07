Создателя паблика «Омбудсмен полиции» задержали по подозрению в вымогательстве

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает агентство «Москва».

Утром 7 мая к подозреваемому пришли домой сотрудники правоохранительных органов, выпилили дверь болгаркой и стали проводить обыск. Об этом сам Воронцов сообщил в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».

В пресс-службе московской полиции сообщили о задержании москвича, являющегося администратором групп в соцсетях и мессенджерах, по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за нераспространение фотографий личного характера. Потерпевший служил в подразделении столичной полиции с 2012 по 2017 годы. В октябре 2017 года ему позвонил знакомый и потребовал деньги, а в случае отказа угрожал опубликовать компромат. Потерпевший отказался платить, и тогда подозреваемый выложил в открытый доступ дискредитирующие его фотографии.

14 апреля сообщалось об обыске у Воронцова по уголовному делу о фейке про коронавирус. По версии следствия, 2 апреля неизвестный от имени пользователя «Владимир Воронцов» опубликовал во «ВКонтакте» заведомо ложную информацию о 70 процентах заболевших коронавирусом курсантов института ФСБ в Петербурге.

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